В Париже из-за беспорядков закрыли метро

Жёлтые жилеты снова вышли на улицы

Слезоточивый газ, дымовые шашки и столкновения с полицией. Такую картину можно наблюдать на окраине Парижа, там желтые жилеты проводят очередную акцию протеста.

Завтра исполняется год, как манифестанты выходят на улицы, выражая недовольство внутренней политикой властей. По всему городу с утра были усилены меры безопасности. Отряды полиции сосредоточены в нескольких районах французской столицы. Закрыты более 20 станций метро, сообщает "ТВ Центр".

Тем не менее, манифестанты выстраивают баррикады и пытаются блокировать движение на дорогах, скандируют лозунги. Полицейские задержали уже около 30 человек.