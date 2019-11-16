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Дипломатия по-украински: Донбасс решено превратить в дикое поле

14:17
  • суббота
  • 16 ноября 2019

Такое предложение озвучено в Киеве

Бывший представитель Украины в контактной группе в Минске Роман Безсмертный предложил превратить ЛНР и ДНР в дикое поле. По его мнению, конфликт на юго-востоке Украины будет затяжным, как в Приднестровье или Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

"Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни", - сказал Безсмертный.

На прошлой неделе у села Петровское в Донбассе со второй попытки конфликтующим сторонам удалось начать отвод тяжёлых вооружений. Эта процедура прописана в минских соглашениях и без неё невозможна новая встреча в нормандском формате. По предварительным данным, саммит нормандской четвёрки на высшем уровне пройдёт в Париже в начале декабря.

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