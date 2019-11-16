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Шепелев официально представил свою невесту

14:46
  • суббота
  • 16 ноября 2019

Телеведущий попросил совета у поклонников

Дмитрий Шепелев раскрыл карты: телеведущий опубликовал в Instagram   фото с новой девушкой Екатериной Тулуповой. Потерявший четыре года назад свою возлюбленную Шепелев, похоже решил начать новую жизнь. Ведущий просит совета у подписчиков по очень важному делу: Шепелев   решил расспросить, как влюблённые знакомят своих детей с новыми партнёрами.
Шепелев впервые рассказал о своей невесте Тулуповой

"Нас с Катей познакомили наши дети. Мы ещё не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья", - поясняет свою ситуацию Шепелев.

Гражданская жена телеведущего Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года, оставив Шепелеву сына Платона, родившегося за два года до этого.

Сын звездной пары не общается со своими родственниками по маминой линии, ему это не даёт делать отец. Сам Шепелев недавно признался, что не контактирует с родными Жанна Фриске.

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