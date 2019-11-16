Помолодевшая Орбакайте обрадовала поклонников

Певица разместила новое фото в Instagram

Кристина Орбакайте порадовала поклонников новым снимком в Instagram. Помолодевшая певица хорошеет день ото дня, сделали вывод комментаторы. Дочь Примадонны становится всё больше похожа на свою маму. На этот раз Кристина предстала в роскошном чёрном платье, украшенном изысканными деталями.

"Шикарное платье, сама красавица... Стильная певица, прекрасная мама".

"Какая хорошенькая, прелесть, платье какое красивое.

Куколка. Красавица. С каждым годом моложе и красивее.

Кристиночка! Как Вы на этих фото похожи на Аллу Борисовну.

Сама же Кристина написала: "Мне хорошо, когда чувствую и знаю, что приношу радость и делюсь своей любовью!"