Жена впавшего в кому 6 лет назад Шумахера прервала обет молчания

Супруга автогонщика пообщалась с журналистами

Жена Михаэля Шумахера пообщалась с журналистами впервые за последние шесть лет. В декабре 2013 года всемирно известный автогонщик получил травму катаясь на лыжах в Альпах. С тех пор в прессе практически не появлялись комментарии по поводу состояния его здоровья. Известно лишь, что Шумахер сразу же после падения на склоне впал в кому, ему сделали сложною операцию на мозге. Сейчас он проходит курс реабилитации в секретном месте, о котором знают только его родственники.

На днях супруга гонщика дала свое первое интервью с момента трагедии. Выбор пал на журналистов специализированного автомобильного издания Mercedes’ She Magazin.

Коринна много рассказывала о совместной жизни с Шумахером, вспоминала о его увлечениях, но о теперешнем состоянии мужа она по-прежнему говорить не готова. "Вы можете быть спокойны, Михаэль находится в надёжных руках. Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы помочь ему. Мы не можем раскрыть больше подробностей, так как следуем указаниям Михаэля, который хочет, чтобы вся эта история пока сохраняла конфиденциальность", - сказала жена автогонщика.