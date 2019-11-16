Плющенко раскрыл тайну появления слухов о своей любовнице

Фигурист выступил с откровенным заявлением

Евгений Плющенко решил подлить масла в огонь истории о слухах про его измены. Оказалось, что всё это – спланированная акция, никаких реальных измен на самом деле не было.

"А чего не написали, что у меня пять любовниц, и что мы с тобой уже не живём, разводимся? Ой, уникальные, конечно. Ну, знаешь, это тоже, в принципе, пусть обсуждают. Это всё наш проект так гуляет", - сказал Плющенко.

Таким образом фигурист впервые прокомментировал слухи о супружеской неверности, появившееся в СМИ, утверждает "Экспресс-газета" . Жёлтая пресса писала, что Плющенко изменяет Яне Рудковской с какой-то питерской моделью. В частности, издание "7 дней" утверждало, что Плющенко уже два года живёт на две семьи. Скорее всего, слухи про любовницу фигуриста распустили специально, чтобы привлечь публику к реалити-шоу о звёздной семье фигуриста и продюсера.