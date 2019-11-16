Шепелеву крепко досталось за лежащую на кладбище Фриске

Новую пассию телеведущего раскритиковали в Сети

Дмитрий Шепелев принял решение рассказать о своей новой пассии и, похоже, теперь пожалеет об этом. На телеведущего уже посыпались оскорбления и жёсткая критика. Поклонники Жанны Фриске винят его в том, что он слишком рано перестал скорбеть по умершей матери своего сына.

Осудила Шепелева за новый роман и известный блогер Лена Миро. У себя в "Живом журнале" она написала, что о Фриске Шепелев уже давно забыл. Максимум на что он сподобится в будущем – поставить снимок некогда любимой женщины рядом с кроватью сына. Сам же Шепелев и его новая возлюбленная будут жить припеваючи и не вспоминать прошлое.

"Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище. Она ведь хотела угодить Шепелеву, родить ему сына, но умерла. И теперь - кому она там нужна? Правильный ответ: никому", - зло отреагировала на происходящее Миро.

На днях телеведущий официально рассекретил свою новую подругу, это – дизайнер Екатерина Тулупова. Гражданская жена телеведущего Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года, оставив Шепелеву сына Платона, родившегося за два года до этого.