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56-летний Ефремов сообщил о пополнении в семье

20:02
  • суббота
  • 16 ноября 2019

На свет появилась маленькая Алла

У сына Михаила Ефремова и Евгении Добровольской родилась дочка. 56-летний артист впервые стал дедушкой. Николая Ефремову 28 лет, супруга Влада Киселёва подарила ему девочку, которую решили назвать Аллой. Свадьбу пара сыграла летом этого года.
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Михаил Ефремов рад рождения внучки. "Так вот, Интернет, я -  дед. Алла Николаевна", - говорит актёр на видео, размещённом в Instagram.

Сын прославленного актёра был неоднократно женат, у него шесть детей от разных жён. Никита родился от филолога Аси Воробьёвой. Он пошёл по стопам отца си сейчас играет в театре "Современник". Николая в 1991 году родила актриса Евгения Добровольская. В браке Михаила Ефремова и актрисы Ксении Качалиной в 2000 году появилась на свет Анна-Мария. Наконец, в союзе со звукорежиссёром Софьей Кругликовой родились Вера, Надежда и Борис.

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