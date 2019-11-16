56-летний Ефремов сообщил о пополнении в семье

На свет появилась маленькая Алла

У сына Михаила Ефремова и Евгении Добровольской родилась дочка. 56-летний артист впервые стал дедушкой. Николая Ефремову 28 лет, супруга Влада Киселёва подарила ему девочку, которую решили назвать Аллой. Свадьбу пара сыграла летом этого года.

Михаил Ефремов рад рождения внучки. "Так вот, Интернет, я - дед. Алла Николаевна", - говорит актёр на видео, размещённом в Instagram.

Сын прославленного актёра был неоднократно женат, у него шесть детей от разных жён. Никита родился от филолога Аси Воробьёвой. Он пошёл по стопам отца си сейчас играет в театре "Современник". Николая в 1991 году родила актриса Евгения Добровольская. В браке Михаила Ефремова и актрисы Ксении Качалиной в 2000 году появилась на свет Анна-Мария. Наконец, в союзе со звукорежиссёром Софьей Кругликовой родились Вера, Надежда и Борис.