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Россия готова отдать Украине задержанные корабли

16:24
  • суббота
  • 16 ноября 2019

При этом должно быть соблюдено одно условие

Украина может забрать свои корабли, но только под гарантии их сохранности как вещественных доказательств. Такое заявление сделали в российском МИДе, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возврате судов Украине до саммита нормандской четвёрки.

На Смоленской площади отметили, что передача задержанных в ноябре 2018 года военных кораблей никак не связана с готовящейся встречей в нормандском формате. Там заявили, что в свое время Киеву было сделано предложение о возвращении кораблей под гарантии их сохранности как вещественных доказательств. "Все это время оно не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В ноябре 2018 года три украинских корабля вошли в территориальные воды России и опасно маневрировали. В итоге они и их экипажи были задержаны. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы, но 7 сентября этого года отпустили в рамках двухстороннего обмена заключенными между Киевом и Москвой.

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