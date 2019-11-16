Россия готова отдать Украине задержанные корабли

При этом должно быть соблюдено одно условие

Украина может забрать свои корабли, но только под гарантии их сохранности как вещественных доказательств. Такое заявление сделали в российском МИДе, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возврате судов Украине до саммита нормандской четвёрки.

На Смоленской площади отметили, что передача задержанных в ноябре 2018 года военных кораблей никак не связана с готовящейся встречей в нормандском формате. Там заявили, что в свое время Киеву было сделано предложение о возвращении кораблей под гарантии их сохранности как вещественных доказательств. "Все это время оно не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В ноябре 2018 года три украинских корабля вошли в территориальные воды России и опасно маневрировали. В итоге они и их экипажи были задержаны. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы, но 7 сентября этого года отпустили в рамках двухстороннего обмена заключенными между Киевом и Москвой.