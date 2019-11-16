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Бузовой отказали в поездке на "Евровидение"

18:33
  • суббота
  • 16 ноября 2019

Поставлена точка в скандальной истории

Ольга Бузова не поедет на "Евровидение". На Первом канале, отвечающем за отбор претендентов, коротко и ёмко ответили на просьбу прокомментировать циркулирующие в медиапространстве слухи о том, что Россию на песенном конкурсе будет представлять ведущая "Дома-2".
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"Это бред", - сказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта в интервью РИА Новости. Таким образом он поставил точку в этой истории, которую несколькими днями ранее раскрутила сама Бузова.

На своём концерте в Москве она заявила, что следующую песню на английском языке споёт на "Евровидении". Журналисты сразу же растиражировали эту информацию и представили её в искажённом виде: дескать, Бузова уже точно станет участником от России на европейском музыкальном конкурсе.

"Евровидение-2020" пройдёт в Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. Кто будет представлять Россию на конкурсе, пока не объявлено.

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