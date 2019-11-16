ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Рязанской области военные потеряли на учениях беспилотник

18:45
  • суббота
  • 16 ноября 2019

Аппарат упал рядом с жилым домом

Военный беспилотник "Орион" упал в Рязанской области. Машина потерпела крушение рядом с жилым многоквартирным домом в посёлке Листвянка. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Дрон совершал испытательный полёт, во время которого произошёл отказ техники, сообщил следователь по особо важным делам управления Следственного комитета на транспорте Сергей Бубенев. По его словам, погода вряд ли могла стать причиной аварии.

Беспилотник "Орион" - средневысотный комплекс с продолжительность полёта до 24 часов. Его взлётная масса составляет одну тонну, он может поднять до 200 килограммов груза. Максимальная высота полёта – семь с половиной километров, скорость – до 200 километров в час.

Главное сегодня
На месте падения БПЛА "Орион"
На месте падения БПЛА "Орион"
На месте падения БПЛА "Орион"
На месте падения БПЛА "Орион"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.