В Рязанской области военные потеряли на учениях беспилотник

Аппарат упал рядом с жилым домом

Военный беспилотник "Орион" упал в Рязанской области. Машина потерпела крушение рядом с жилым многоквартирным домом в посёлке Листвянка. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Дрон совершал испытательный полёт, во время которого произошёл отказ техники, сообщил следователь по особо важным делам управления Следственного комитета на транспорте Сергей Бубенев. По его словам, погода вряд ли могла стать причиной аварии.

Беспилотник "Орион" - средневысотный комплекс с продолжительность полёта до 24 часов. Его взлётная масса составляет одну тонну, он может поднять до 200 килограммов груза. Максимальная высота полёта – семь с половиной километров, скорость – до 200 километров в час.