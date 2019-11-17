На Украине заговорили об успехах Путина

Российского президента похвалил экс-министр Климкин

На Украине впервые за последние пять лет заговорили о заслугах российского президента. Экс-глава МИД Павел Климкин назвал успехом Владимира Путина разведение сил в Донбассе. Правда, сделал он это в своём стиле.

"К сожалению, у него (Путина) много успехов", - заявил Климкин. Он отметил, что достижение ещё необходимо реализовать, однако символически успех уже есть.

Отвод вооружений на линии противостояние в Донбассе начался неделю назад. Этот процесс назывался главным условием для проведения саммита в нормандском формате. Встреча на высшем уровне должна пройти 9 декабря в Париже. Ожидается, что на ней будут приняты решения о дальнейшем урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.