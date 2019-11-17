Россиян убивают смартфоны и алкоголь

Названы основные причины гибели граждан в ДТП

17 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП. Ежегодно на дорогах гибнут 1,35 миллиона человек. В России этот показатель с каждым годом снижается, но всё равно остаётся слишком высоким: в 2018 году в авариях на дорогах погибли 18 тысяч человек, более 200 тысяч получили травмы и серьёзные увечья.

Основными причинами высокой смертности в ДТП эксперты ООН считают изъяны в образовании водителей и пешеходов, езду за рулём в пьяном виде и использование водителями телефонов во время движения. Ещё называются недостатки в правовом преследовании нарушителей и плохая освещённость трасс, сообщает РИА Новости.

Лидеры в области обеспечения безопасности дорожного движения в мире - Швеция, Дания, Норвегия, Швейцария и Великобритания. Эти страны показывают большой прогресс в дорожной безопасности и крайне низкую смертность на дорогах.