Успехи лёгкой промышленности обсудили на всероссийском форуме

Российским производителям удалось занять свою нишу на рынке

Текстильная столица России - город Иваново - приняла сотни гостей из разных уголков страны. Там прошёл VI Всероссийский форум лёгкой промышленности. Участники обсудили актуальные вопросы развития отрасли, а программа встречи открылась с осмотра нового производства.

На стенде готовой продукции - образцы ткани. Отличаются фактурой и плотностью, но неизменно высокого качества. Это - результат запуска новой автоматизированной линии. Особая гордость технологов – конвейер, который позволяет выпускать рулоны шириной до трёх с половиной метров. На отечественном рынке это наиболее востребованный формат.

"Те, кто делает эти продукты, хотят получить материал широкий. Материал со всякими разными специальными, специфическими свойствами. И вот эта линия как раз вот наш ответ на требование тех, кто хочет видеть эти материалы", - говорит технолог предприятия Иван Дрогун.

Российские предприятия лёгкой промышленности модернизируют оборудование благодаря льготному лизингу. Государство возмещает до 30% потраченных средств, сообщает "ТВ Центр". Эффективность программы, а также дальнейшие перспективы отраслевой господдержки обсуждали в Иванове на VI Всероссийском форуме лёгкой промышленности Минпромторга.

"Самый главный показатель, это то, что открываются новые предприятия, а существующие в том числе, в Ивановской области, модернизируются: покупают новые линии, покупают высокотехнологичное оборудование и работают с большим количеством потребителей", - сказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

В условиях высокой конкуренции на мировом рынке текстиля российской легкой промышленности удалось найти свою нишу. Отрасль, в которой занято около 300 тысяч человек, сменила курс от упадка к стабильному ежегодному росту. При этом именно господдержка модернизации оборудования показала наибольший экономический эффект. В первом полугодии по сравнению с прошлым периодом общий объём инвестиций в отечественную легкую промышленность удвоился.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".