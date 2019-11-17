ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Успехи лёгкой промышленности обсудили на всероссийском форуме

11:27
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

Российским производителям удалось занять свою нишу на рынке

Текстильная столица России - город Иваново - приняла сотни гостей из разных уголков страны. Там прошёл VI Всероссийский форум лёгкой промышленности. Участники обсудили актуальные вопросы развития отрасли, а программа встречи открылась с осмотра нового производства.

На стенде готовой продукции - образцы ткани. Отличаются фактурой и плотностью, но неизменно высокого качества. Это - результат запуска новой автоматизированной линии. Особая гордость технологов – конвейер, который позволяет выпускать рулоны шириной до трёх с половиной метров. На отечественном рынке это наиболее востребованный формат.

"Те, кто делает эти продукты, хотят получить материал широкий. Материал со всякими разными специальными, специфическими свойствами. И вот эта линия как раз вот наш ответ на требование тех, кто хочет видеть эти материалы", - говорит технолог предприятия Иван Дрогун.

Российские предприятия лёгкой промышленности модернизируют оборудование благодаря льготному лизингу. Государство возмещает до 30% потраченных средств, сообщает "ТВ Центр". Эффективность программы, а также дальнейшие перспективы отраслевой господдержки обсуждали в Иванове на VI Всероссийском форуме лёгкой промышленности Минпромторга.

"Самый главный показатель, это то, что открываются новые предприятия, а существующие в том числе, в Ивановской области, модернизируются: покупают новые линии, покупают высокотехнологичное оборудование и работают с большим количеством потребителей", - сказал замминистра  промышленности и торговли Виктор Евтухов.

В условиях высокой конкуренции на мировом рынке текстиля российской легкой промышленности удалось найти свою нишу. Отрасль, в которой занято около 300 тысяч человек, сменила курс от упадка к стабильному ежегодному росту. При этом именно господдержка модернизации оборудования показала наибольший экономический эффект. В первом полугодии по сравнению с прошлым периодом общий объём инвестиций в отечественную легкую промышленность удвоился.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".

Главное сегодня
VI Всероссийский форум лёгкой промышленности
VI Всероссийский форум лёгкой промышленности
VI Всероссийский форум лёгкой промышленности
VI Всероссийский форум лёгкой промышленности
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.