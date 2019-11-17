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Российские фигуристы взяли всё золото на домашнем этапе Гран-при

11:05
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

Такого не было последние 14 лет

Большая победа и большая гордость России: наши спортсмены стали триумфаторами московского этапа Гран-при по фигурному катанию. Впервые за 14 лет они завоевали всё золото турнира.

В мужском одиночном катании фигуристы и вовсе обновили рекорд двадцатилетней давности, заняв весь пьедестал.  На высшую ступень  поднялся Александр Самарин, второе и третье место у Дмитрия Алиева и дебютанта Макара Игнатова. В танцах на льду основная борьба развернулась между Россией и Канадой, но в итоге Виктория Синицына и Никита Кацалапов вырвали победу.

В женском одиночном катании Александра Трусова продемонстрировала технически сложную программу. Второе место у Евгении Медведевой, а среди спортивных пар первое место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского Серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, сообщает "ТВ Центр".

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