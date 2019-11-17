В Петербурге водитель чуть не утопил детей в Фонтанке

Малышей спасли случайные прохожие

В Санкт-Петербурге хотят представить к награде двух мужчин, которые спасли детей из упавшего в реку автомобиля. Инцидент произошёл вечером 16 ноября на набережной Фонтанки. По предварительным данным, водитель перепутал педали и машина рухнула в ледяную воду. Прохожие, увидев происходящее, поспешили на помощь.

Каким образом могла произойти эта странная авария, не понимают даже сотрудники ГИБДД. Эти спуски к воде у реки существуют здесь исторически, они предназначены для швартовки речных теплоходов и посадки-высадки пассажиров. Здесь есть предупреждающий знак, на асфальте хорошо заметная ограничительная линия, дорогу защищает высокий поребрик. До сих пор никому из автомобилистов Санкт-Петербурга в голову не приходило съезжать к воде.

Водитель "Рено"- 56-летний мужчина - по всей видимости, решил изобрести новый вариант парковки на набережной. Он хотел остановить машину, чтобы дождаться, когда из дома выйдет супруга. Но, похоже, перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ. Автомобиль на плавном ходу съехал в воду. В салоне находились двое детей - пятимесячная девочка и ее девятилетний брат. По данным МЧС, это внуки водителя.

Глубина реки в этом месте - несколько метров. Все случилось около шести вечера, в центре города было многолюдно. Когда автомобиль ушёл под воду, на помощь к пострадавшим пришли прохожие. Двое мужчин не раздумывая бросились в холодную воду, сообщает "ТВ Центр".

Водителя и детей удалось вытащить. Мальчик и девочка сейчас в городской больнице имени Раухфуса с переохлаждением средней степени. Машину доставали из воды с помощью автокрана.

Подробности ДТП с участием детей сейчас изучает полиция Санкт-Петербурга. В управлении МЧС имена героев пока не разглашают. Но сообщили, что решаются вопрос о том, чтобы представить к награде горожан, которые помогли спасти людей.

Анна Морозова, "ТВ Центр".