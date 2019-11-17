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Как жёлтые жилеты отметили годовщину протестов во Франции

12:28
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

На улицы Парижа вышли почти 30 тысяч человек

Погромы, пожары и почти 150 задержанных: в Париже желтые жилеты отметили годовщину протестных акций. На улицы вышли более 28 тысяч человек. Полиция девствовала жёстко: в ход шли дубинки, слезоточивый газ и водомёты. 17 ноября французская столица готовится к новым демонстрациям.

Демонстранты разбили и осквернили памятник маршалу Жуэну в 13-м округе Парижа. Разбитые витрины магазинов и банков, сожжённые машины и  скутеры. Первый день рождения  жёлтые жилеты отпраздновали в Париже с размахом.

Тон празднику сразу задали активисты радикальных движений. Столкновения на площади Италии. Там жгли автомобили и горы строительного мусора, причём, пожарным долго не удавалось подойти к разгоравшемуся пламени. На площади Бастилии в полицейских летела брусчатка, сообщает "ТВ Центр".

За ситуацией следят министр внутренних дел и лично президент Макрон. Полиции разрешили действовать жёстко, поэтому в ход идут водомёты и дубинки.

По итогам столкновений - несколько пострадавших и полторы сотни задержанных. Ущерб, причинённый погромщиками французской столице ещё только предстоит оценить. Зато уже подсчитали:  с мирным протестом на улицы французских городов в этот день вышли 28 тысяч человек.  Это в десять раз меньше, чем год назад. Но жилеты сдаваться не намерены. Активисты даже предложили продлить протесты до воскресенья. Однако власти настрой не поддержали, объявив о сохранении  усиленных мер безопасности  до вечера 17 ноября.

Впрочем, шанс вновь напомнить о себе у желтых жилетов ещё будет. 5 декабря профсоюзы врачей, работников железных дорог и вузов намерены прекратить работу. Жёлтые жилеты уже объявили о намерении  присоединиться к акции. 

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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