Полиции Боливии развязали руки в борьбе с протестующими

В стране продолжаются беспорядки

Временное правительство Боливии издало указ, освобождающий военных и полицию от ответственности за применение силы для подавления протестов. По мнению Организации американских государств, документ нарушает все нормы в области прав человека и поощряет репрессии.

Бывший президент Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, назвал происходящее в стране бойней и призвал силовиков отказаться от оружия. По последним данным, за все время столкновений погибли не менее 23 человек, ещё более 700 получили ранения, сообщает "ТВ Центр".