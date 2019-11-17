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Полиции Боливии развязали руки в борьбе с протестующими

10:57
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

В стране продолжаются беспорядки

Временное правительство Боливии издало указ, освобождающий военных и полицию от ответственности за применение силы для подавления протестов. По мнению Организации американских государств, документ нарушает все нормы в области прав человека и поощряет репрессии.

Бывший президент Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, назвал происходящее в стране бойней и призвал силовиков отказаться от оружия. По последним данным, за все время столкновений погибли не менее 23 человек, ещё более 700 получили ранения, сообщает "ТВ Центр".

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