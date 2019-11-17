Как работают сапёры в Сирии (видео)

Ювелирную работу по разминированию показали журналистам

Российская военная полиция совместно с турецкими пограничниками провела седьмое патрулирование районов на северо-востоке Сирии. В сопровождении солдат и офицеров ВКС они проинспектировали несколько населённых пунктов в провинциях Хасеке и Алеппо. В последней также началась гуманитарная миссия по разминированию территорий, её проводят специалисты из Армении.

На карте детально, буквально до миллиметра отображён район, который предстоит обследовать специалистам центра гуманитарного разминирования Армении. Сюда они прибыли впервые. Инструктаж, проверка оборудования и сапёры приступают к работе.

"Была отработана карта местности, где обозначаются начальные точки и точки поворотов, границы взрывоопасного района. На карте штрихуются те места, где уже всё очищено и разминировано", - сообщает детали старший группы оперативного отдела гуманитарного центра по разминированию Рафик Петросян.

Едва обнаруживается взрывоопасный предмет, сапёр поднимает руку. На разминирование этой находки уходит около часа и лишь потом журналистам разрешают приблизиться и произвести съёмку. С виду обычный артиллерийский снаряд, а на самом деле самодельное взрывное устройство.

Боевики изготавливают их в кустарных условиях в большим объёмах. Сигнал к подрыву передается по радиоканалу. Улицы и дворы сирийских населённых пунктов, оставленные террористами, буквально усеяны такими снарядами и противопехотными минами. Взрываясь, они разлетаются на тысячи осколков, поражая все в радиусе десятков метров.

Сапёры заходят в очередной дом. В помещениях, где много металлических предметов, а в стенах скрытая проводка, обследование проводится специальным прибором "Коршун". В зависимости от размера здания, иногда проверка занимает несколько часов. Зато потом люди могут безбоязненно возвращаться в свои жилища и начинать восстановление хозяйства. Сейчас, когда на подходе зимние холода, каждый час на счету. Поэтому сапёры работают без выходных весь световой день.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".