Вместо пенсий и зарплат на Украине повысили тарифы ЖКХ

Киев выполняет условия МВФ

Украина готовится к росту цен на услуги ЖКХ. Своеобразный подарок к началу отопительного сезона собственному народу подготовило правительство, отменив предельный уровень тарифов на теплоснабжение.

Этот шаг Киев сделал по требованию Международного валютного фонда. В кабмине заявляют, что намерены таким образом не допустить отключений в городах и избавить региональные бюджеты от дополнительных расходов, сообщает "ТВ Центр".

Документ о предельных тарифах просуществовал менее пяти месяцев. Между тем, в Киеве жители одного из домов заблокировали движение по проспекту в знак протеста. В их квартирах уже больше месяца нет отопления, а официальные жалобы игнорируются.