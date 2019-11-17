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В Белоруссии стартовали парламентские выборы

12:00
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

Гражданам предстоит избрать 110 депутатов

Жители Белоруссии определяют будущее страны. Ровно в восемь часов утра   началось голосование на выборах нового состава нижней палаты парламента. Гражданам предстоит избрать 110 депутатов, по одному на округ. На места претендуют 513 человек.

Электорат явно проявляет заинтересованность к этой кампании - в первый же час явка приблизилась к 40%. Всего, как ожидается, в волеизъявлении примут участие около семи миллионов граждан, в том числе, за границей. На выборы аккредитована тысяча иностранных наблюдателей, один из участков в Минске уже проинспектировала миссия ОБСЕ, сообщает "ТВ Центр".

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