В Белоруссии стартовали парламентские выборы

Гражданам предстоит избрать 110 депутатов

Жители Белоруссии определяют будущее страны. Ровно в восемь часов утра началось голосование на выборах нового состава нижней палаты парламента. Гражданам предстоит избрать 110 депутатов, по одному на округ. На места претендуют 513 человек.

Электорат явно проявляет заинтересованность к этой кампании - в первый же час явка приблизилась к 40%. Всего, как ожидается, в волеизъявлении примут участие около семи миллионов граждан, в том числе, за границей. На выборы аккредитована тысяча иностранных наблюдателей, один из участков в Минске уже проинспектировала миссия ОБСЕ, сообщает "ТВ Центр".