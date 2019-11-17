Журналистам в Москве расскажут об опасной и интересной работе репортёра

В столице открылся ежегодный телефестиваль

В Москве стартовал ежегодный телефестиваль и конкурс "Профессия - журналист". Он проводится уже в 11-й раз. За это время в нём приняли участие как признанные мастера, так и те, кто только начинает свою карьеру.

Зрителям покажут документальные фильмы, программы и репортажи, которые рассказывают о том какой интересной, а порой и опасной может быть работа репортёра.

Фестиваль является и своеобразной школой журналистики, на нём проводятся мастер-классы и онлайн уроки. Главная цель - популяризация и повышение престижа профессии, а также осмысление её роли в современном обществе, сообщает "ТВ Центр".