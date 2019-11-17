Трампа экстренно доставили в медицинский центр

Президент прошёл внеочередное обследование

За океаном сегодня одна из обсуждаемых тем - состояние здоровья Дональда Трампа, который незапланированно отправился на обследование. Утром кортеж хозяина Белого дома покинул резиденцию и выехал в медицинский центр.

Медицинское обследование было запланировано на более поздний срок. Это сразу вызвало волну слухов, однако в пресс-службе отметили: Дональд Трамп в свои 73 года полностью здоров, энергичен и не имеет жалоб. Внезапный визит к врачу объяснили большой занятостью в преддверии избирательной кампании.

Напомним, что спекуляции на теме здоровья стали актуальны ещё в прошлом избирательном цикле, когда сам Трамп использовал её в борьбе с Хиллари Клинтон, у которой как раз наблюдались проблемы.