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Синоптики назвали дату начала зимы в Москве

13:33
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

В столице похолодает и выпадет снег

21 ноября в Москву придёт климатическая зима. В этом году она наступит на две недели позже обычного: в столице установятся минусовые температуры. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, начиная со среды регион захватит арктический антициклон.

Минимальная температура, которая ожидается на предстоящей неделе в столице – минус восемь градусов. Снега пока не будет, но уже через неделю Москву накроют снегопады.

Эта осень бьёт температурные рекорды. В начале ноября столбики термометров поднимались до плюс 15 градусов. Это не характерно для последнего месяца осени. Синоптики насчитали три бабьих лета в этом сезоне. В московских парках появились цветы, в Ботаническом саду распустились розы и набухли почки на деревьях и кустах.

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