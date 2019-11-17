Очередь на помойке: как живут московские фриганы

Новое общественное движение набирает популярность

Каждую секунду в мире выбрасывают 51 тонну еды. Эти продукты ещё вполне съедобны, но по разным причинам отправляются на помойку. Ну а раз так, то обязательно найдутся люди, которые достанут их из мусорного бака и используют по назначению. В Москве таких граждан хватает и они всегда знают, где можно поживиться, и даже могут раздобыть деликатесы. Полина Кастрицкая тоже прониклась этой идеей и выяснила можно ли вообще не тратиться на продукты или как покупать их с огромной скидкой (смотрите видео).