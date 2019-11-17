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Россия отдала Украине три ржавых корабля

12:43
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

Задержанные суда вышли в море

Из Керчи в море вышли три украинских корабля, которые были задержаны около года назад после инцидента в Чёрном море. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на очевидцев.
Россия готова отдать Украине задержанные корабли

Причал Керченского морвокзала покинули буксир "Яны Капу", катера "Бердянск" и "Никополь". Суда стояли на приколе около года, один из них отремонтировали российские специалисты. Ожидается, что два катера и буксир будут переданы Украине в море.

Ранее СМИ писали, что Россия выразила готовность вернуть корабли до саммита нормандской четвёрки, который запланирован на 9 декабря в Париже. Накануне, 17 ноября российский МИД заявил, что корабли вернут с одним условием – они должны быть сохранены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, заведённому в России.

В ноябре 2018 года три украинских корабля нарушили государственную границу России и опасно маневрировали в наших территориальных водах. В итоге они и их экипажи были задержаны. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы, но 7 сентября этого года отпустили в рамках двухстороннего обмена заключенными между Киевом и Москвой. На Украине признались, что инцидент в Чёрном море был спланированной провокацией.

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Задержанные украинские корабли
Задержанные украинские корабли
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