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Медведева поспорила с Загитовой

16:50
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

Фигуристки поделились сокровенным

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заочно поспорила со своей соперницей Алиной Загитовой, которая недавно призналась, что катается исключительно для удовольствия.
Счастливая Загитова бросилась к Медведевой

"Я, когда выхожу на лёд, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время - это моя работа. Я двукратный чемпион мира, поэтому не должна кататься плохо", - приводит слова фигуристки "Газета.Ru".

Напомним, что наши спортсмены стали триумфаторами московского этапа Гран-при по фигурному катанию. Впервые за 14 лет они завоевали всё золото турнира. В мужском одиночном катании обновлён рекорд двадцатилетней давности.

У женщин на первом месте Александра Трусова, вторую ступеньку пьедестала заняла Евгения Медведева, а среди спортивных пар первое место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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