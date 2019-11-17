Медведева поспорила с Загитовой

Фигуристки поделились сокровенным

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заочно поспорила со своей соперницей Алиной Загитовой, которая недавно призналась, что катается исключительно для удовольствия.

"Я, когда выхожу на лёд, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время - это моя работа. Я двукратный чемпион мира, поэтому не должна кататься плохо", - приводит слова фигуристки "Газета.Ru".

Напомним, что наши спортсмены стали триумфаторами московского этапа Гран-при по фигурному катанию. Впервые за 14 лет они завоевали всё золото турнира. В мужском одиночном катании обновлён рекорд двадцатилетней давности.

У женщин на первом месте Александра Трусова, вторую ступеньку пьедестала заняла Евгения Медведева, а среди спортивных пар первое место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.