Вскрылись интересные факты из прошлого новой пассии Шепелева

Телеведущий снова выбрал себе богатую девушку

После того, как Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую пассию, журналисты стали выискивать про неё любую информацию. Издания, специализирующиеся на новостях шоу-бизнеса, раскопали немало интересных фактов.

В частности, выяснилось, что Екатерина Тулупова – женщина состоятельная. По профессии она - дизайнер, а её бывший муж - основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. В бизнес-среде его знают как успешного инвестора, вкладывающего средства в строительство, робототехнику, машиностроение и финансовые технологии.

К примеру, на конец 2017 года его компания совершила сделок более чем на миллиард долларов. Журналисты издания Тeleprogramma.pro предполагают, что Тулуповой досталась немалая часть средств после развода. Так ли это на самом деле – никто не знает, но очевидно, что Екатерина отнюдь не бедствует. Дмитрий Шепелев – парень не промах: дам сердца он выбирает не только красивых, но и состоятельных, делает вывод издание.