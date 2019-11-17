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Вскрылись интересные факты из прошлого новой пассии Шепелева

18:27
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

Телеведущий снова выбрал себе богатую девушку

После того, как Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую пассию, журналисты стали выискивать про неё любую информацию. Издания, специализирующиеся на новостях шоу-бизнеса, раскопали немало интересных фактов.
Шепелев официально представил свою невесту

В частности, выяснилось, что Екатерина Тулупова – женщина состоятельная. По профессии она - дизайнер, а её бывший муж - основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. В бизнес-среде его знают как успешного инвестора, вкладывающего средства в строительство, робототехнику, машиностроение и финансовые технологии.

К примеру, на конец 2017 года его компания совершила сделок более чем на миллиард долларов. Журналисты издания Тeleprogramma.pro предполагают, что Тулуповой досталась немалая часть средств после развода. Так ли это на самом деле – никто не знает, но очевидно, что Екатерина отнюдь не бедствует. Дмитрий Шепелев – парень не промах: дам сердца он выбирает не только красивых, но и состоятельных, делает вывод издание.

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