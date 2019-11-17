Кончаловский раскрыл тайны Высоцкой

Режиссёр дал откровенное интервью

Андрей Кончаловский откровенно рассказал о переживаниях своей молодой жены перед премьерой своего спектакля "Сцены из супружеской жизни". Юлия Высоцкая играет там главную роль, но для гастрольных показов за границей спектакль адаптировали: артисты говорят со сцены на итальянском языке.

"Я не представлял, что она так сможет. Два часа на сцене с итальянским актёром - это очень тяжело. Я помню, что за два дня до премьеры она говорит: "Всё, катастрофа. Я не смогу этого сделать". Но я говорил: "Всех порвешь!" и всё получилось!" - признался режиссёр в интервью шоу "ОК на связи".

Высоцкая недавно снялась и в фильме, режиссёром которого был её муж. В картине "Грех" у неё была эпизодическая роль, которую уже в процессе съёмок Кончаловский придумал специально для Юлии.

Андрею Кончаловскому 82 года, его пятой жене Юлии Высоцкой 46 лет. Для неё это второй брак. Кончаловский и Высоцкая поженились в 1998 году, в браке родились дочь Мария и сын Пётр.