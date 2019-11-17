ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кончаловский раскрыл тайны Высоцкой

19:45
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

Режиссёр дал откровенное интервью

Андрей Кончаловский откровенно рассказал о переживаниях своей молодой жены перед премьерой своего спектакля "Сцены из супружеской жизни". Юлия Высоцкая играет там главную роль, но для гастрольных показов за границей спектакль адаптировали: артисты говорят со сцены на итальянском языке.
"Как статуэточка": 46-летняя Высоцкая показала стройные ноги

"Я не представлял, что она так сможет. Два часа на сцене с итальянским актёром - это очень тяжело. Я помню, что за два дня до премьеры она говорит: "Всё, катастрофа. Я не смогу этого сделать". Но я говорил: "Всех порвешь!" и всё получилось!" - признался режиссёр в интервью шоу "ОК на связи".

Высоцкая недавно снялась и в фильме, режиссёром которого был её муж. В картине "Грех" у неё была эпизодическая роль, которую уже в процессе съёмок Кончаловский придумал специально для Юлии.

Андрею Кончаловскому 82 года, его пятой жене Юлии Высоцкой 46 лет. Для неё это второй брак. Кончаловский и Высоцкая поженились в 1998 году, в браке родились дочь Мария и сын Пётр.

Читайте также:
Новости по теме
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.