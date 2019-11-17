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Овсиенко снова станет матерью в 53 года

18:52
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

Певица подумывает об усыновлении

Татьяна Овсиенко готовится стать матерью. Певица и её супруг всерьёз подумывают об очередном усыновлении, пишет издание "7 дней". Звезда 90-х однажды уже стала приёмной мамой. В 1999 году на гастролях в Пензе певица решила помочь дому малютки, но так получилось, что в этом учреждении она встретила своего будущего сына Игоря.

Мальчику тогда было около трёх лет, у него наблюдались проблемы с сердцем и местные врачи не могли ему помочь. Овсиенко взяла его в Москву, усыновила и вылечила. Сейчас Игорь живёт в США и иногда приезжает к матери.

Татьяне Овсиенко 53 года, своих детей у неё нет.

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