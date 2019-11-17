Скандальная репутация: Маркл живёт в королевской семье на птичьих правах

Жена принца Гарри не имеет британского гражданства

Меган Маркл почти два года является членом королевской семьи, а британское гражданство так и не получила. Журналисты полагают, что это связано со скандалами, в которые он время от времени попадает. Друг Маркл уверяет, что та подала документы на новый паспорт два года назад, однако, понимала, что получит его не сразу, пишет StarHit.

Получается, что пока у супруги принца Гарри есть шанс проголосовать на президентских выборах в США в следующем году. Недавно в прессе появилось предположение, что 38-летняя американская актриса сможет когда-нибудь стать президентом США. Якобы для этого у неё есть все предпосылки.

Известный продюсер Ник Буллен, ветеран королевского документального кино, полагает, что Меган Маркл непременно стоит занять Овальный кабинет. Народ горячо поддержит такого кандидата, говорит Буллен. Он напомнил, что у Маркл прогрессивные либеральные взгляды, она не боится публичности и её любят люди.