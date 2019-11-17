Упрямый Лукашенко ставит условия для интеграции с Россией

Президент хочет отношений на равных

Александр Лукашенко не пойдёт на углубление интеграции с Россией, если почувствует угрозу независимости Белоруссии. Об этом глава государства заявил в интервью агентству БелТА. По словам Лукашенко, Белоруссия не хочет быть нахлебницей, однако каждый год она теряет около девяти миллиардов долларов. "Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выстроили барьеры", - пожаловался президент.

Ни один из документов не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А главные принципы - это независимость и суверенитет.

Лукашенко настаивает на скорейшем урегулировании вопросов по поставкам углеводородов и открытию российских рынков для белорусских товаров. Минск требует равных условий для субъектов хозяйствования, добавил президент. "Поэтому не парьтесь: я не меньший патриот, чем вы", - сказал он.

Россия и Белоруссия в 90-х годах создали Союзное государство. Планы интеграции подразумевали появление единой валюты, отсутствие государственной границы и активное сближение в экономической сфере. Сейчас наметился новый этап интеграции: Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах до 1 января 2020 года.