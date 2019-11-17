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Следствие отчиталось о посадках по делу о воровстве на "Восточном"

16:33
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

Осуждены десятки человек

58 человек осуждены в общей сложности по уголовным делам, связанным с многомиллиардными хищениями при строительстве космодрома "Восточный". В Следственном комитете отчитались о всех посаженных.

Всего следователи ведут 12 уголовных дел по воровству на космодроме, сообщается на сайте СКР. В судах находятся ещё 42 дела, приговоры вынесены 58 фигурантам. У них сроки до 11 лет лишения свободы.

Строительство космодрома в Сибири началось в 2012 году, но сроки сдачи объектов несколько раз переносились. На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в результате хищений государству был нанесён ущерб в 11 миллиардов рублей.

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