Кудрявцева шантажирует Шепелева после признаний о новой маме Платона

Телеведущая готова раскрыть все карты

Леру Кудрявцеву возмутили любовные похождения Дмитрия Шепелева. Телеведущая пригрозила ему обнародованием неких фактов из его жизни. "Мы все молчим только из-за Платона", - написала теледива у себя в соцсети, обращаясь к коллеге по цеху.

Сегодня три новости узнала: что ты есть в Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, и мне начать писать о тебе?

На днях Дмитрий Шепелев официально рассекретил свою новую возлюбленную Екатерину Тулупову, опубликовав совместный снимок в Instagram.

До 2015 года Шепелев жил в неофициальном браке с актрисой и певицей Жанной Фриске. Она родила ему сына Платона. 15 июня 2015 года она ушла из жизни после борьбы с раком мозга. Двухлетний Платон остался жить с отцом, который не даёт ему общаться с родственниками Жанны.