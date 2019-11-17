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Спевшая для украинцев Успенская вызвала восторг

17:46
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

На певицу возлагают большие надежды

Любовь Успенская вернулась из поездки на Украину, певица давал там гастроли и этот визит связали с перспективой налаживания отношений между двумя странами. К примеру, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Успенская способна выполнить грандиозную миссию.
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"Любовь уже внесла свой неоценимый вклад в будущее во взаимоотношениях между нашими странами. Я считаю, что именно культурные и общественные связи смогут снова восстановить в будущем взаимоотношения между Россией и Украиной", – сказал Манукян в интервью изданию "Дни.ру".

Эксперт признал, что вечно жить во вражде невозможно, только объединение усилий позволит конкурировать на мировых рынках. Надо отбросить эмоции и вспомнить об экономике, считает Манукян. Любовь Успенская может сыграть в этом деле свою роль.

Нужно пользоваться каждой возможностью и любым шансом в этом направлении.

Сама Успенская поделилась впечатлениями от гастролей на Украине у себя в Instagram. Певица отметила, что в соседней стране невероятно благодарная публика.

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