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Украинская армия готова воевать под американским флагом

19:17
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

Звёздно-полосатый стяг поднят над позициями ВСУ

Украинские силовики наглядно показали, кто является их настоящим хозяином. Над позициями ВСУ в Донбассе подняты американские флаги. Приказ отдали командиры двух бригад, стоящих неподалёку от Луганска.
Названы дата и место саммита "нормандской четверки"

Флаги появились перед приездом американского журналиста из газеты The New York Times, сообщает телеканал "360". Видимо, таким образом бойцы хотели показать свою преданность американцам.

Напомним, что неделю назад на юго-востоке страны начался процесс отвода вооружений на линии разграничения. Это одно из обязательных условий для проведения саммита нормандской четвёрки. По информации президента Франции Эммануэля Макрона, встреча должна пройти 9 декабря в Париже. В Кремле пока не подтвердили эту дату. Там предположили, что саммит пройдёт до конца этого года.  

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