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Непогода вынудила жителей Владивостока толкать автобусы (видео)

08:26
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

В городе парализовано движение транспорта

Приморье - во власти мощного циклона.  Всего за сутки выпало полторы месячной нормы осадков. Сначала регион накрыл ливень, затем температура резко упала и теперь уже из-за снега и метели на дорогах - огромные пробки. Электричество подается с перебоями.  Все местные авиарейсы на сегодня отменены, задерживается прибытие самолетов из других регионов.

Во Владивостоке - десятки мелких ДТП, буквально парализовано движение трамваев и троллейбусов, передает "ТВ Центр". В соцсетях горожане публикуют видео с пассажирами, которые сами толкают буксующие автобусы.  Накануне  коммунальщики обработали трассы антигололёдными реагентами, но обильные осадки просто смыли их с проезжей части. Налипание мокрого снега и сильный ветер привели к многочисленным повреждениям ЛЭП - аварийные бригады трудятся в авральном режиме. По прогнозам, снегопады прекратятся только во вторник. Школы и детские сады работают в обычном режиме, а вот их посещение в такую погоду необязательно.

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