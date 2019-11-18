Непогода вынудила жителей Владивостока толкать автобусы (видео)

В городе парализовано движение транспорта

Приморье - во власти мощного циклона. Всего за сутки выпало полторы месячной нормы осадков. Сначала регион накрыл ливень, затем температура резко упала и теперь уже из-за снега и метели на дорогах - огромные пробки. Электричество подается с перебоями. Все местные авиарейсы на сегодня отменены, задерживается прибытие самолетов из других регионов.

Во Владивостоке - десятки мелких ДТП, буквально парализовано движение трамваев и троллейбусов, передает "ТВ Центр". В соцсетях горожане публикуют видео с пассажирами, которые сами толкают буксующие автобусы. Накануне коммунальщики обработали трассы антигололёдными реагентами, но обильные осадки просто смыли их с проезжей части. Налипание мокрого снега и сильный ветер привели к многочисленным повреждениям ЛЭП - аварийные бригады трудятся в авральном режиме. По прогнозам, снегопады прекратятся только во вторник. Школы и детские сады работают в обычном режиме, а вот их посещение в такую погоду необязательно.