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Передачу ржавых кораблей назвали фундаментом мира России и Украины

08:35
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Суда передадут украинским военным в нейтральных водах

Россия возвращает Украине суда, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе в 2018 году. В воскресенье корабли покинули порт и сейчас направляются к месту передачи. Украинская сторона должна встретить их в полдень. О месте официально не сообщается. По некоторым данным, передача произойдет в нейтральных водах Черного моря в районе мыса Такиль.

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули Керченский морской вокзал днем в воскресенье. В сопровождении российской береговой охраны - суда провели под арками Крымского моста, чтобы передать украинским военным в нейтральных водах.

Навстречу выдвинулись два украинских буксира и поисково-спасательный корабль. Сейчас они находятся в 25 километрах от южного берега Крыма.

Ранее сообщалось, что катера будут переданы со штатным вооружением, но без боеприпасов, личного оружия моряков, раций и документов, найденных на борту. Это вещественные доказательства в уголовном деле.

Год назад украинские корабли нарушили государственную границу России. Несколько часов не реагировали на предупреждения и совершали опасные маневры. Из-за провокации пришлось остановить движение в Керченском проливе. В воздух была поднята авиация.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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