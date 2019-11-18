Стало известно о зверствах британских военных на Ближнем Востоке

Минобороны королевства пыталось скрыть преступления солдат

Минобороны Великобритании скрывало многочисленные преступления своих солдат на Ближнем Востоке, пишет Sunday Times.

Речь идет о пытках и убийствах мирных граждан, в том числе детей, в Афганистане и Ираке. Журналистское расследование проводилось с участием "Би-би-си" и продолжалось год. Все подобные случаи были засекречены, но репортерам удалось получить доказательства того, что к зверствам причастны военнослужащие батальона Black Watch. Упоминается также специальная авиадесантная служба Великобритании, отмечает "ТВ Центр".

Один из случаев произошел в Афганистане - в доме расстреляли целую семью. В числе жертв - дети в возрасте 12 и 14 лет - позже было заявлено, что подростки якобы состояли в группировке "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России). В деле разбиралась прокуратура, однако наказания за убийства никто не понес. По данным источников, британское Министерство обороны активно добивалось закрытия неудобных дел. Газета настаивает, что расследованием этих военных преступлений следует заняться Международному уголовному суду.