Россия патрулирует освобожденные территории близ Алеппо

Сирийские военные вернули контроль над второй по мощности ГЭС в стране

Российские военные полицейские в Сирии начали патрулирование территории вокруг гидроэлектростанции, расположенной в нескольких километрах от Алеппо, передает "ТВ Центр".

Они обеспечивают безопасность второй по мощности в стране ГЭС. Несколько дней назад этот важнейший стратегический объект перешел под контроль правительственных сил. Станция была построена в 1999 году совместно российскими и сирийскими специалистами. Комплекс, расположенный на реке Евфрат, включает 6 турбин, которые могут выдавать до 600 мегаватт электроэнергии. Практически в самом начале боевых действий ГЭС захватили боевики. Они уничтожили большую часть оборудования. Несмотря на это, работа станции частично восстановлена, началась подача электричества в несколько районов.