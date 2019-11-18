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Россия патрулирует освобожденные территории близ Алеппо

08:51
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Сирийские военные вернули контроль над второй по мощности ГЭС в стране

Российские военные полицейские в Сирии начали патрулирование территории вокруг  гидроэлектростанции, расположенной в нескольких километрах от Алеппо, передает "ТВ Центр".

Они обеспечивают безопасность  второй по мощности в стране ГЭС. Несколько дней назад этот важнейший стратегический объект перешел под контроль правительственных сил. Станция была построена в 1999 году совместно российскими и сирийскими специалистами. Комплекс, расположенный на реке Евфрат, включает 6 турбин, которые могут выдавать до 600 мегаватт электроэнергии.  Практически в самом начале боевых действий ГЭС захватили боевики.  Они уничтожили большую часть оборудования. Несмотря на это, работа станции частично восстановлена, началась подача электричества в несколько районов.

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