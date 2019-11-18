"Желтые жилеты" отметили годовщину протеста в Париже поджогами

На площади Бастилии в полицейских летела брусчатка

Погромы, пожары и почти 150 задержанных. В Париже "жёлтые жилеты" отметили годовщину протестных акций. На улицы по всей стране вышли более 28 тысяч человек. Полиция действовала жёстко - в ход шли дубинки, слезоточивый газ и водомёты.

Памятник маршалу Жуэну в 13-м округе Парижа не узнать. Разбитое основание, мемориальная доска, исписанная именами тех, кто накануне громил здесь все.

Разбитые витрины магазинов и банков, сожжённые машины и скутеры. Первый день Рождения "желтые жилеты" отпраздновали в Париже с размахом.

Тон празднику сразу задали активисты радикальных движений. Столкновения на площади Италии. Там жгли автомобили и горы строительного мусора. Причем, пожарным долго не удавалось подойти к разгоравшемуся пламени. На площади Бастилии в полицейских летела брусчатка.

Манифестация изначально была разрешена. Однако префектура отозвала разрешение. Теперь полицейские имеют право зачистить территорию.

За ситуацией следит министр внутренних дел. И лично президент Эммануэль Макрон. Приказ полиции - действовать жестко. В ход идут водометы и дубинки. По итогам столкновений - несколько пострадавших. Полторы сотни задержанных. Ущерб, причиненный погромщиками французской столице еще только предстоит оценить. Зато уже подсчитали: с мирным протестом на улицы французских городов в этот день вышли 28 тысяч человек. Это в десять раз меньше, чем год назад. Но “жилеты” сдаваться не намерены.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой.