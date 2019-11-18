Тбилиси парализовало из-за новой волны протестов

Митингующие возводят баррикады и разбивают палатки

Массовыми стычками с полицией закончилась акция протеста оппозиции в столице Грузии. Митингующие возвели баррикады из строительного мусора и мешков с песком у здания парламента, передает "ТВ Центр".

Прямо на проезжей части они разбивают палатки, блокируя движение. В давке пострадали несколько человек, но активисты заявляют, что не собираются расходиться, пока депутаты не договорятся. Протестующие требуют принять реформу, которая предусматривает переход от смешанной к пропорциональной системе выборов в парламент. Необходимо внести соответствующие изменения в конституцию.

В четверг грузинские депутаты сорвали первую попытку утвердить решение по этому вопросу. Несогласные с результатом члены правящей партии сразу начали покидать заседание. В качестве компромисса - оппозиционеры предложили пока провести выборы без поправок в основной закон. Однако парламентское большинство эту идею отклонило.