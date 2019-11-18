Как прошли парламентские выборы в Белоруссии

Окончательные итоги подведут 22 ноября

В Белоруссии прошли выборы в нижнюю палату парламента. По данным Центральной избирательной комиссии, голосование признано состоявшимся во всех 110 избирательных округах. Явка по стране превысила 77 процентов. Окончательные итоги планируют подвести 22 ноября. Но уже известно, что палата представителей Национального собрания республики обновится более чем на две трети.

Президент Белоруссии пришёл на избирательный участок в хорошем настроении. Со всеми членами комиссии поздоровался лично. Женщинам подарил цветы. И в кабинке для голосования времени провёл немного. Явно с выбором определился давно, но кому отдал предпочтение, журналистам не рассказал. По его словам, самое главное - чтобы выборы прошли без инцидентов и в соответствии с конституцией страны.

"Конечно, я переживаю, как воспримут наши выборы и на Западе. И в Китае, и в России, и в Турции, и в Эмиратах. И в Австрии и в Евросоюзе. Конечно, я озабочен. Но я по этому поводу париться не привык", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выборы депутатов палаты представителей Национального собрания проводятся в Белоруссии в седьмой раз. В ста десяти избирательных округах должны избрать сто десять депутатов. Кто наберет больше всех голосов - тот и победил. В среднем на один мандат приходится по пять человек. Своих кандидатов представили двенадцать политических партий. Больше всех - либерально-демократическая. Однако согласно данным социологических исследований, проведенных перед голосованием, более шестидесяти процентов населения готовы поставить галочку за беспартийных кандидатов. К тому же на выборы пошли только 32 действующих депутата. Таким образом белорусский парламент может обновиться более чем на 70 процентов.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.