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Деньги закончились: София Ротару мчится в Россию

08:16
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Украинскую звезду россияне увидят уже очень скоро

София Ротару возвращается на российскую сцену. Украинская певица в скором времени приедет в Москву и примет участие сразу в двух концертах.
Роскошная жизнь 71-летней Софии Ротару

Увидеть артистку можно будет уже 7 декабря на съемках музыкальной премии "Песня года", а чуть позже на фестивале "Легенды ретро FM". Как пишет kp.ru, Ротару подтвердила организаторам свое участие.

Кроме того, представитель артистки сообщил, что певица рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в российской столице. Тем, кто захочет увидеть украинскую звезду на своем празднике, придется хорошенько заплатить, - гонорар Ротару за один концерт составляет от 3,1 миллиона рублей.

Российские поклонники уже шутят в соцсетях, что у Софии Ротару просто закончились деньги, вот она и изменила свое мнение о концертах в Москве. Сама же артистка не дает комментариев и не отвечает подписчикам в Instagram.

Напомним, что в конце 2018 года София Ротару отказалась выступить на "Песне года". Свое решение артистка объяснила военным положением, объявленным на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко. Якобы певица не хотела провоцировать радикально настроенных соотечественников. Тогда же она отменила все корпоративы в России.

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