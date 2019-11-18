Минобороны рассекретило доклад Сталину

Оборонное ведомство открыло новый исторический раздел на своем сайте

"Красные флаги над Банска-Бистрицей" - так называется новый исторический раздел сайта Минобороны России, открытый к 75-летию Словацкого национального восстания. Это событие стало переломным моментом в освобождении республики от гитлеровских войск, передает "ТВ Центр".

Среди опубликованных сегодня материалов - в том числе совершенно секретные на тот момент доклады и шифровки, отправленные лично Сталину. В 1944 году командиры словацких партизанских отрядов и воинских частей обратились с просьбой к советскому руководству оказать им помощь десантом, авиацией, вооружением, боеприпасами, а также убедительно просили направить к ним представителей Красной Армии. Штаб народно-освободительного движения находился в городе Банска-Бистрица. Советских солдат, как следует из документов, ждали с нетерпением, словацкое командование восхищалось стойкостью и мужеством красноармейцев.

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