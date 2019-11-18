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Туристы боятся ехать в Венецию после сильнейшего наводнения

10:42
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Вода в городе не упадет ниже метра до следующего вторника

Погода проверяет на прочность жителей разных уголков планеты. Так, Венеция переживает крупнейшее за последние полвека наводнение. В городе каналов закрыты учебные заведения, не работают многие магазины, кафе и рестораны. Туристы отказываются от поездок. Тем временем Австрию, Францию и Китай накрыли сильные снегопады.

Вместо изделий из мурманского стекла и ярких венецианских масок на улицах города - разноцветные резиновые сапоги. Большинство магазинов и кафе по-прежнему закрыты. Повреждены электрические сети. Поэтому город на несколько дней остался без свежего хлеба.

Затоплены первые этажи всех зданий. Библиотека венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло обратилась ко всем, кто готов помочь спасти партитуры и другую музыкальную литературу. Волонтеры вместе со студентами и преподавателями переносят книги на верхние этажи и просушивают.

Мэр Венеции обо всех новостях, связанных с наводнением, рассказывает в своем твитере. В  воскресенье он лично принимал участие в открытии для пешеходов пощади Святого Марка. Теперь ее можно пересечь по узкому деревянному настилу.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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