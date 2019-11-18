В России сократят время продажи алкоголя

21:55 - резко вырастают очереди в кассу

"Общероссийский народный фронт" (ОНФ) предложила сократить время продажи алкоголя в России на один час.

Организация хочет ввести запрет на продажу спиртного после 22:00, вместо действующих 23:00. Инициативу сейчас обсуждают в Госдуме, кроме того, ее поддержал Минздрав, однако положительного решения по ней пока нет.

Власти считают, что сокращение времени продажи позволит снизить число преступлений, сократить количество ДТП и общий уровень употребления алкоголя, пишет газета "Известия". Однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что дополнительные запреты приведут к тому, что россияне начнут покупать контрафакт.

Сейчас закон разрешает торговать спиртным с 8:00 и до 23:00. Федеральный норматив действует в 22 областях России, в том числе Москве, Московской, Челябинской, Ярославской и других областях.

В остальных регионах действуют более жесткие правила продажи алкоголя. Например, в Санкт-Петербурге нельзя купить алкоголь с 22:00 до 11:00, в Тюменской области с 21:00 до 8:00, в Республике Саха (Якутия) с 20:00 до 14:00. В Чечне крепкий алкоголь можно купить только с 8:00 до 10:00, на слабоалкогольные распространяются федеральные нормы.