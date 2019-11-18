У Бочкарёвой случился приступ после скандала с наркотиками

Актриса рвет и мечет

У Натальи Бочкаревой сдали нервы после скандала с наркотиками. Актриса в приступе гнева сорвалась на подписчиков в Instagram, нещадно блокируя всех, кто в комментариях затрагивал неприятную для звезды ТВ тему.

Сорвалась Бочкарева после публикаций в СМИ, в которых журналисты заметили, что Наталья перешла на наркоманский сленг, употребляя выражение "есть че?". Актриса заявила, что ее слова переврали.

"Оказывается, "ЕСТЬ ЧЕ?", которое, собственно, придумали именно вы, мои дорогие подписчики, после вчерашнего поста стало, по мнению некоторых средств массовой информации, моим повседневным сленгом и мне нужно лечиться", - начала свое гневное послание в Instagram Наталья (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. – Прим. Ред.).

Актриса назвала все происходящее ужасом. "Мне что теперь и вовсе в Инстаграм ничего не выставлять и не шутить, чтобы перестали цепляться за каждое слово??" - вопрошает она.

По словам актрисы, в ее жизни совершенно нет времени, чтобы участвовать в "диванных интригах". "Не лезьте со своими советами, куда не нужно! Впредь за негатив буду блокировать без разбирательств", - пригрозила звезда сериала "Счастливы вместе".

Отметим, что свое обещание Наталья выполняет. Комментарии на скандальную тему удаляются с ее страницы очень оперативно.

Напомним, Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками в конце сентября. У нее, по данным СМИ, нашли пакетик с кокаином. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Сама Бочкарева и ее представители все опровергают.