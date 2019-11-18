Названы слабые стороны России

И у сильнейших есть уязвимые места

Китайские СМИ нашли пять слабых сторон у России, несмотря на ее огромную территорию и сильную армию.

На первом месте стоит проблема демографии. Площадь страны – 17,07 миллиона квадратных километров, а население всего 140 миллионов человек. Такая статистика не соответствует статусу международной державы, пишет издание Sohu. К такому плачевному состоянию привели Россию Вторая мировая война и распад СССР.

Следом идут экономические трудности. Они обусловлены тем, что в Советском Союзе большое внимание уделялось тяжелой промышленности в ущерб остальным отраслям. Кроме того, на экономику оказывает и географический фактор - китайские эксперты считают, что наша страна находится в невыгодном положении.

"Россия является самой большой страной в мире. Однако она никогда не была по-настоящему богатой", - отметили авторы статьи.

Четвертая слабая сторона России – это трудности в управлении многонациональным народом. Культурные и религиозные различия "дорого обходятся власти" и несут в себе скрытую угрозу для внутренней стабильности, уточняет "Газета.Ru".

Помимо внутренних проблем, Россия имеет много противников на международной арене. Россия всегда будет испытывать давление со стороны стран Запада и США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

В свою очередь российские эксперты сочли заявление китайской стороны реакцией на растущий авторитет нашей страны и проявлением зависти. Китай страдает от точно таких же проблем.

"Эта статья — контрреакция Китая, который пытается подчеркнуть, что Россия не лишена при всей своей значимости подобных проблем. Это не более чем легкая форма зависти", - заявил агентству URA.RU доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах.