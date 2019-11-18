Почему затравленная за секс в фильме Асмус не носит обручальное кольцо

Актриса сделала публичное заявление

Кристина Асмус и Гарик Харламов серьезно обеспокоили поклонников. Народ волнуется, что звезды переживают кризис семейной жизни.

Поползли даже слухи, что они чуть ли не разводятся. Масло в огонь подлил фильм "Текст", в котором Асмус сыграла очень откровенные сцены с Иваном Янковским.

А на днях Кристина появилась на публике без обручального кольца. Злопыхатели тут же заявили, что Харламов подал на развод.

Актрисе порядком надоели все домыслы, и она наконец-таки публично высказалась, почему сняла украшение. "Мы с Гариком не носим обручальных колец никогда. Мы давно женаты. Однажды я оставила кольцо свое, и его украли", - рассказала актриса в программе "Ты не поверишь!"

При этом новые кольца супруги делать не собираются. "Нет необходимости. Все и так знают, что мы женаты", - пояснила Кристина. Асмус отметила, что отсутствие обручальных колец у нее и Гарика никак не связано с какими-то ссорами, у них все хорошо.

Ранее сценарист и писатель Александр Цыпкин сообщил, что актриса Кристина Асмус, которую обвинили в безнравственности из-за съемок в постельной сцене фильма "Текст", находится в опасности. После премьеры скандального фильма ей стали поступать угрозы.

Сама Кристина Асмус только нахваливает фильм. Так она написала в Instagram, что лента с ее участием стала поворотным событием для российской киноиндустрии. Драма с пометкой 18+ за несколько дней собрала в прокате 300 миллионов рублей, тогда как на нее потратили всего 45 миллионов.

Напомним, премьера "Текста" состоялась 24 октября. Картину снял режиссер Клим Шипенко. Фильм основан на одноименном романе Дмитрия Глуховского.